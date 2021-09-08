Müge Anlı Hatay Şen kardeşler katili bulundu mu? 80 ve 83 yaşındaki kardeşler nasıl öldü? İşte olay yeri...

Müge Anlı konuyla ilgili bugünkü canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.

Amcasına özellikle işkence yaptıklarını söyleyen Ganime Şen, "Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu" diye konuştu.

HATAY ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ OLAY YERİ

Olay yeri inceleme ekipleri evde boğuşma izlerine rastlandı. Ancak Emel Cengiz isimli bakıcının hiçbir ses duymaması ve soğukkanlı davranışları, evde bulunan erkek kardeşlerin dışında başka bir erkeğin DNA'sının bulunması, evin bahçe telinin kesilmesi ve evin kapısının zorlanması, hiçbir maddi değeri bulunmayan eşyaların çalınmaması gibi bulgular merak arttırdı.