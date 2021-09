Eğirdir Gölü’nde alarm! Kritik seviyeye yaklaşıyor

Türkiye'nin en önemli doğal su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nün su kodu 915.16 metreye düştü. Son yıllarda Türkiye'nin birçok göl ve diğer su kaynaklarında olduğu gibi Eğirdir Gölü'nde de ciddi su kaybı ve kirliliğe bağlı sorunlar yaşanıyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle Eğirdir Gölü'ndeki su kayıpları ciddi seviyelere ulaştı.





Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Müdürü Süleyman Can, 25 Ağustos 2020 tarihinde 915.85 metre olan su kodunun 6 Eylül itibariyle 915.16 metreye düştüğünü açıkladı. Can, göldeki su seviyesinin son bir yılda 69 santimetre azaldığını, düşüşün son bir haftada ise 5 santimetreye ulaştığını söyledi. Yağışların olmaması durumunda Kasım ayı ortalarında göldeki su kodunun kritik eşik olan 914.75 metreye gelebileceğini kaydeden Can, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.