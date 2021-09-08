Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.09.2021 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 14:49
    ABONE OL

    Eğirdir Gölü'nde alarm! Kritik seviyeye yaklaşıyor

    Türkiye'de önemli su kaynaklarından olan Eğirdir Gölü'nün su kodu 915.16 metreye kadar geriledi. Yetkililer, su kodunun kritik eşik olan 914.75 metreye gelebileceğini kaydederken, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

    Eğirdir Gölü’nde alarm! Kritik seviyeye yaklaşıyor

    Türkiye'nin en önemli doğal su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nün su kodu 915.16 metreye düştü. Son yıllarda Türkiye'nin birçok göl ve diğer su kaynaklarında olduğu gibi Eğirdir Gölü'nde de ciddi su kaybı ve kirliliğe bağlı sorunlar yaşanıyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle Eğirdir Gölü'ndeki su kayıpları ciddi seviyelere ulaştı.



    Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Müdürü Süleyman Can, 25 Ağustos 2020 tarihinde 915.85 metre olan su kodunun 6 Eylül itibariyle 915.16 metreye düştüğünü açıkladı. Can, göldeki su seviyesinin son bir yılda 69 santimetre azaldığını, düşüşün son bir haftada ise 5 santimetreye ulaştığını söyledi. Yağışların olmaması durumunda Kasım ayı ortalarında göldeki su kodunun kritik eşik olan 914.75 metreye gelebileceğini kaydeden Can, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Paşinyan kuru gürültüden fayda olmadığını anladı
    Haberler Yaşam Eğirdir Gölü'nde alarm! Kritik seviyeye yaklaşıyor
        SON DAKİKA