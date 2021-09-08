Ekmek sırasında 'ters baktın' kavgasından kan aktı! (Yaşam haberleri)

16.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 16 milyon 776 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 592'şer lira, 4 bilenler 510'ar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

DÜNYAYA BEDEL

Coronavirüs, çağın felaketi ilan edildi. Her kıtaya her ülkeye girdi. Amasya Taşova'daki Gökpınar köyünde ise tek bir vaka bile görülmedi. 32 haneli 50 nüfuslu köyde yaşayanlar, 1.5 yıldır maske ve mesafe kurallarına uyduklarını söyledi. Köylülerden Beyhan Ezgi, "İstanbul'da vakalar yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok" dedi. Muhtarı Metin Şahin ise şunları söyledi: Büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımızı uyardık, Karantinada kaldılar. Kimseyle görüşmediler. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk.

AH GENÇLER

Covid-19 gençlerin de hayatını tehdit etti. Kırıkkale'den gelen haber yürekleri deldi. Bir süredir Corona tedavisi gören 16 yaşındaki Murat Aktaş'la 22 yaşındaki Nurcan Keskin, hayatını kaybetti. Aşı olmadıkları öğrenilen iki genç, ailesinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

RANALDO

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer edildi. 15 milyon euro'yu cebe indirdi. Oynadığı futbolla milyonları kendine hayran bırakan Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'nun maçlarını izlemesine izin vermediğini söyledi. "Maçlarım olduğu zaman arkadaşlarımı annemin yanına refakatçı bırakıyorum. Onunla kalmalarını sağlıyorum. Annemin statta maçımı izlemesi de yasak. Çünkü iki kez statta bayıldı. Bir kez de dişlerini kırdı" dedi.

PEKERLİ TEHDİT

İstanbul'da Sinan Altıntaş, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hazar Ergüçlü'den ayrılmasına neden olduklarını ileri sürdüğü Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i ölümle tehdit etti. Tatlıtuğ çifti, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma tedbiri istedi. Ancak açılan Altıntaş, ünlü oyuncu Tatlıtuğ'a, "Mahkeme günü yaklaşıyor. Seni Sedat Peker'e öldürteceğim" şeklinde mesajlar gönderdi. Bunun üzerine ünlü oyuncu ve eşi, Altıntaş'ı bir kez daha mahkemeye verdi.

ALTUNOLUK!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın kaptanı görme engelli Sevda Altunoluk ve kardeşi Sevtap Altınoluk memleketleri Tokat'a döndü. Şampiyon sporcular, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

KRISTINA İNTİHAR ETMİŞ

UKRAYNALI Kristina Novytska (25), Bodrum'daki evinde ölü bulundu. Acı sonun nedeni belli oldu: Başına poşeti kendisi geçirdi. İlaç da içti. Adli Tıp'ta yapılan teknik inceleme sonucu cinayet ihtimali ortadan kalktı. Savcılık da soruşturmayı sonlandırıp dosyayı kapattı.

KANLI BANYO

İstanbul'da kurye Abdullah Aydoğan, eşi Eda ile tartıştı. Banyoda kurşun yağdırdı. Sonra kendi kafasına sıktı. Eve giren komşuları çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

SAHTEKARTLIK

İstanbul'da 3'ü hemşire 6 şüpheli, Corona aşısı vurulmayan kişilere 'sahte aşı kartı' yaptı. "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Evrakta Sahtecilik" gerekçesiyle tutuklandı.