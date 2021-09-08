Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ekmek sırasında 'ters baktın' kavgasından kan aktı! (Yaşam haberleri)

    Adana Yüreğir'de ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen Ö.T. (16), Boran Özdemir'e (13) "Neden ters ters bakıyorsun?" deyince aralarında kavga çıktı. Sesleri duyup, fırının önüne gelen Ö.T.'nin 15 yaşındaki kardeşi N.T, Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Boran Özdemir, 3 gün sonra can verdi. Gözaltına alınan ikili, adliyeye sevk edildi.

    Dehşet sırası!

    Adana Yüreğir'de ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen Ö.T. (16), Boran Özdemir'e (13) "Neden ters ters bakıyorsun?" deyince aralarında kavga çıktı. Sesleri duyup, fırının önüne gelen Ö.T.'nin 15 yaşındaki kardeşi N.T, Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Boran Özdemir, 3 gün sonra can verdi. Gözaltına alınan ikili, adliyeye sevk edildi.

    PALU AİLESİNE CEZA YAĞDI
    Türkiye'nin günlerce konuştuğu Palu ailesi davasında dün karar çıktı. Haklarında çeşitli iddialar olan 6 kişiye ceza yağdı. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 ay hapis, Emine Ustael ile Havva, İsa, Ayşe ve F. Palu ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

    AKILALMAZ SON
    Antalya'da     okul servisiyle gelecek çocuğunu bekleyen 37 yaşındaki Cezayir asıllı Lamia Abed adlı kadın, kamyondan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü, gözaltına alındı.

        CEMİLE NEDEN ÖLDÜ?
        İstanbul         Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde kalan Cemile Şenel (18), kavgada silahla vuruldu. Kızın öleceğini anlayan grup, kızı sokağa bırakıp kaçtı. Cemile Şenel, hayatını kaybetti. Sır ölüm üzerine 4 şüpheli, gözaltına alındı. Talihsiz kızın koltuk altından kazayla vurulmuş olabileceği değerlendirildi. Öte yandan Şenel'in bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. YUNUS EMRE KAVAK.

        16.7 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 16 milyon 776 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 592'şer lira, 4 bilenler 510'ar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        DÜNYAYA BEDEL
        Coronavirüs,         çağın felaketi ilan edildi. Her kıtaya her ülkeye girdi. Amasya Taşova'daki Gökpınar köyünde ise tek bir vaka bile görülmedi. 32 haneli 50 nüfuslu köyde yaşayanlar, 1.5 yıldır maske ve mesafe kurallarına uyduklarını söyledi. Köylülerden Beyhan Ezgi, "İstanbul'da vakalar yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok" dedi. Muhtarı Metin Şahin ise şunları söyledi: Büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımızı uyardık, Karantinada kaldılar. Kimseyle görüşmediler. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk.

        AH GENÇLER
        Covid-19         gençlerin de hayatını tehdit etti. Kırıkkale'den gelen haber yürekleri deldi. Bir süredir Corona tedavisi gören 16 yaşındaki Murat Aktaş'la 22 yaşındaki Nurcan Keskin, hayatını kaybetti. Aşı olmadıkları öğrenilen iki genç, ailesinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        RANALDO
        Portekizli         futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer edildi. 15 milyon euro'yu cebe indirdi. Oynadığı futbolla milyonları kendine hayran bırakan Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'nun maçlarını izlemesine izin vermediğini söyledi. "Maçlarım olduğu zaman arkadaşlarımı annemin yanına refakatçı bırakıyorum. Onunla kalmalarını sağlıyorum. Annemin statta maçımı izlemesi de yasak. Çünkü iki kez statta bayıldı. Bir kez de dişlerini kırdı" dedi.

        PEKERLİ TEHDİT
        İstanbul'da Sinan Altıntaş, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hazar Ergüçlü'den ayrılmasına neden olduklarını ileri sürdüğü Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i ölümle tehdit etti. Tatlıtuğ çifti, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma tedbiri istedi. Ancak açılan Altıntaş, ünlü oyuncu Tatlıtuğ'a, "Mahkeme günü yaklaşıyor. Seni Sedat Peker'e öldürteceğim" şeklinde mesajlar gönderdi. Bunun üzerine ünlü oyuncu ve eşi, Altıntaş'ı bir kez daha mahkemeye verdi.

        ALTUNOLUK!
        2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın kaptanı görme engelli Sevda Altunoluk ve kardeşi Sevtap Altınoluk memleketleri Tokat'a döndü. Şampiyon sporcular, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

        KRISTINA İNTİHAR ETMİŞ
        UKRAYNALI Kristina Novytska (25), Bodrum'daki evinde ölü bulundu. Acı sonun nedeni belli oldu: Başına poşeti kendisi geçirdi. İlaç da içti. Adli Tıp'ta yapılan teknik inceleme sonucu cinayet ihtimali ortadan kalktı. Savcılık da soruşturmayı sonlandırıp dosyayı kapattı.

        KANLI BANYO
        İstanbul'da kurye Abdullah Aydoğan, eşi Eda ile tartıştı. Banyoda kurşun yağdırdı. Sonra kendi kafasına sıktı. Eve giren komşuları çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

        SAHTEKARTLIK
        İstanbul'da 3'ü hemşire 6 şüpheli, Corona aşısı vurulmayan kişilere 'sahte aşı kartı' yaptı. "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Evrakta Sahtecilik" gerekçesiyle tutuklandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Erdoğdu’dan skandal!
        Haberler Yaşam Ekmek sırasında 'ters baktın' kavgasından kan aktı! (Yaşam haberleri)
            SON DAKİKA