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    Esma D, şiddet gördüğü eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

    Esma D, şiddet gördüğü eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. “Bana ve aileme zarar vermesinden korkuyorum. Özgürce yaşamak istiyorum" dedi.

    Yaşamak istiyorum

    Sivas'ta 3 çocuk annesi Esma D. (31), yolda şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel (36) ile karşılaştı. Evrensel, elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, talihsiz kadını saldırganın elinden kurtardı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Esma D. sosyal medyadan, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" paylaşımını yaptı.

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