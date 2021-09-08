Esma D, şiddet gördüğü eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Sivas'ta 3 çocuk annesi Esma D. (31), yolda şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel (36) ile karşılaştı. Evrensel, elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, talihsiz kadını saldırganın elinden kurtardı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Esma D. sosyal medyadan, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" paylaşımını yaptı.