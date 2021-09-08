Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında vurdu! 'Yaklaşanı vururum' tehdidi

Olay, öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki Hanedan Sokak'ta meydana geldi.
Çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile sokakta karşılaştı.
Çıkan tartışmada Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti. G.C. kanlar içinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan Y.C.'yi ise çevredekiler yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.