Kendisi küçük etkisi büyük! İran'a özgü ruşur taşı cilde güzellik veriyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabuncular tarafından satışa sunulan ruşur taşı hızlı etkisi ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İran'daki Sefitab Mağarasından doğal olarak elde edilen taş tebeşir parçasına benzer yumuşacık pudramsı bir yapıya sahip, doğal mineralli yumuşak kilden oluşuyor. Ruşur taşı, İranlı kadınların güzellik sırrı olarak bilinirken, cilt lekesi güneş lekesi, siyah nokta ve akne için faydalı olduğu biliniyor. Nemli cilde uygulandığında gözle görülen leke giderici etkisi ile kadın erkek bütün müşterilerin ilgi odağı oldu. Adet fiyatı 2 lira olarak sabuncularda satışa sunuluyor.

Son 2-3 yıl içerisinde en popüler olan ürün olduğunu söyleyen İdris Kanza, "Hem yerel halk ayriyeten de dışarıdan gelen, başka şehirlerden gelen ve başka ülkelerden gelen insanların bayağı ilgisini çekti. Çünkü anında bir etkisi var. Tamamıyla doğal bir de fiyatı uygundur. Adet fiyatı 2 lira, 3 tanesi 5 liradır. Direkt orjinal olanından fiyat genel olarak İran'daki fiyatı da aynıdır. Müşteriler ilk başta aldıkları zaman bizden hani biz genelde hediye babında verdik. Hediye olarak birkaç tane veriyoruz. Kullanıyorlar bakıyorlar ki faydası var, bizi arıyorlar ve kargo ile tekrar göndermemizi istiyorlar" dedi.