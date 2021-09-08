Aronya meyvesi sağlığa pozitif yönde tesirleri ve çeşitli yararları nedeniyle ismi 'süper meyve' olarak anılıyor. ABD'de yetiştirilen aronya meyvesi ülkemizde de üretilmeye başlandı. Besin hücreleri sebebiyle kanser hücrelerini yok ettiği iddia ediliyor. Peki, Aronya meyvesi nedir? Aronya meyvesi nerede yetişir? Chokeberry (aronya) meyvesi fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar!