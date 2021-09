The Banc Avrupa’nın lezzet durağı oldu

The Banc Restoran takipçilerinin sosyal medyada yaptıkları yorumlara göre; Birbirinden lezzetli ev yapımı hamburgerleri, olgun ve mükemmel tada sahip bifteklerinin yanı sıra Akdeniz yemeklerinin de bulunduğu harika bir mutfağa sahip. The Banc'ın işletmecisi Can Topçu, "Restoranımızda eski İngiliz mutfağına has yemekler sunulmasa da o ünlü İngiliz nezaket kurallarına son derece bağlı bir işletme politikasına sahibiz. Son derece kaliteli ve muazzam bir restoran olmak için gereken her çalışmayı yapıyoruz. Her şeyden önce hizmet kalitesine çok önem vermekteyiz ve bu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma çabalarımız devam etmekte. Londra'nın gözde yerlerinden birisi olan The Banc gerek İngilizlerin gerekse de bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Biz de bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz." dedi

Saygınlığa, kaliteye ve şıklığa önem veren The Banc Restoran, randevu alacaklar için katı bir kurallar listesi hazırlıyor. Restorana gelmeyi düşünen müşteriler için randevu almadan önce web sitesinde kurallar kılavuzu şeklinde sıkça sorulan sorular bölümünde tüm sorular ve kurallar detayları ile açıklanarak sunuluyor diyen Can Topçu, "Eşsiz Londra manzarasına karşı mükemmel lezzetler ile The Banc Restoranda kendinizi özel hissetmeniz için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmeye çalıştık. Harika lezzetlere sahip mutfağımızda lezzet diyarlarında gezintiye çıkmış gibi hissedeceksiniz." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Can Topçu ayrıca, " The Banc'ın belirli kuralları arasında bir de kıyafet kodu var. The Banc'ta kıyafet kurallarını ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Göz alıcı ve şık olan her şeyin elçisiyiz. Kıyafet kuralımız Smart Casual yani geleneksel anlamda resmi olan fakat göreceli anlamda gayri resmi olan bir giyim tarzınız olmalıdır. Giyiminiz, ambiyansımızın tonunu belirler. Mümkün ise ceket giymenizi tercih ediyoruz. Hayal kırıklığı yaşamamak için lütfen eşofman, eşofman şortu, spor kıyafetler, spor terlik ve terlik giyinmekten kaçının. The Banc ekibi kurallarımıza uymanız konusundaki çabalarınızı ve düşüncelerinizi takdir ediyor." Şeklindeki sözleri ile de restoran kurallarına açıklık getiriyor.