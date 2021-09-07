Polis ekipleri uyuşturucu dolu tır’ı Müslüm Gürses'le yakaladı (Yaşam haberleri)

Şanlıurfa'da polis ekipleri bir TIR'ın dorsesinin arka kapısında, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in dev fotoğrafını fark etti. Şüphe üzerine durdurulan araç, narkotik köpeği Kyra ile kontrol edildi. Didik didik aranan araçta dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNEN KAZA!

Balıkesir Ayvalık'ta Ali Sural, bir motosikletin yayaya çarptığını görünce hemen 112'ye haber verdi. Ardından kendisi de olay yerine gitti. Yerde kanlar içinde yatan kadının eşi Deniz Sural olduğunu görünce, adeta şok geçirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, yaralı sürücü S.Ü ile Sural'ı hastaneye kaldırdı.

DEDEKTİF ANNE!

Antalya'da M.M. adlı anne, 18 yaşındaki oğlu Y.M'nin hareketlerinden şüphelenince gitarının içine gizli kamera yerleştirdi. Kısa süre sonra oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti. Biricik yavrusuna arkadaş gibi yaklaşarak uyuşturucudan kurtulmasını sağladı. M.M., ailelere "En ufak değişiklikleri bile önemseyin" uyarısı yaptı.

209 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 208 milyon 955 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 209'ar bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 60'ar lira, 3 bilenler 116'şar lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

216 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 216 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 935'er lira, 8 bilenler 285'er lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

YİNE GEL YAREN

Yaren Leylek ile Bursalı balıkçı Adem Amca'nın dostluğu filmlere konu oldu. Bu yıl, 10. kez Adem Amca'nın kayığına konan Yaren önceki gün göç yolculuğuna koyuldu. Leyleklerin 30 yıl yaşadığını açıklayan uzmanlar, Yaren'in önümüzdeki yaz 11. kez doğduğu topraklara geri geleceğini açıkladı.

AİLE BOYU YARGILAMA

Muğla'da Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İKİ ÖRNEK İNSAN

Bursa'da önceki gün arkadaşıyla birlikte restorana giden İbrahim Altın, içinde 81 bin lira olan çantasını unuttu. Çantanın kaybolduğunu sanarak büyük panik yaşadı. Ancak işletme sahibi Fatih Cerrah, kamera görüntülerinden tespit ederek çantadaki paranın sahibine ulaşmasını sağladı. Parasına kavuşan Altın, "Çok korkmuştum, dünyalar benim oldu" dedi. Denizli Nazilli'de ise minibüste bir vatandaş, bulduğu cüzdanı hemen sürücü Kemal Zelvüt'e teslim etti. Sürücü de parayı sahibi Yüksel Bora'ya ulaştırdı. Şimdi her ikisi de, ödüllendirmek için parayı ilk bulan kişiyi arıyor...

KÜLLÜYEN YALAN

Bilal Küllü, Tekirdağ'da minibüsle demiryoluna girdi. 7 işçiyi ölüme sürükledi. İfadesi tüyler ürpertti: Treni görmedim. İkaz sesi de duymadım. Herkes geçiyordu. Ben de geçeyim dedim. Bir anda bariyerle karşılaştım. Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş...

GAZİ'YE AYIP SONA ERDİ

Antalya'da tur otobüsü yoldan çıktı. Karşı yönden gelen otomobile çarptı.

SEVGİ KATİLİ CANAVAR

Antalya'da tur otobüsü yoldan çıktı. Karşı yönden gelen otomobile çarptı. Araçta bulunan operabale öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25), kurtarılamadı.

AH BE ŞÜKRAN!

Bursa İznik'te bir süre önce eşinden ayrılan Şükran Ç. (32) bunalıma girdi. Yalnız yaşadığı evinde tabancayla hayatına son verdi.