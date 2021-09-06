Karabük'te kan donduran olay! Kayıp yaşlı adam evinin yakınında ağaca asılı halde bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Özkan'dan acı haber geldi.
Olay merkeze bağlı Davutlar Köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılan Hasan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.
AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
60 yaşındaki Özkan akşam üzeri evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.