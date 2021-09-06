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    • Yaşam
    • 07.09.2021 01:40
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    • 07.09.2021 01:41
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    Karabük'te kan donduran olay! Kayıp yaşlı adam evinin yakınında ağaca asılı halde bulundu

    Karabük'te kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Özkan evinin 200 metre aşağısındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Özkan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayıp yaşlı adam ağaca asılı bulundu!

    Karabük'te kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Özkan'dan acı haber geldi.

    Olay merkeze bağlı Davutlar Köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılan Hasan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

    AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
    60 yaşındaki Özkan akşam üzeri evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Karabük'te kan donduran olay! Kayıp yaşlı adam evinin yakınında ağaca asılı halde bulundu
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