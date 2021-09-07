Oltu'da iki günde araçların çarpması sonucu toplam 85 koyunu telef oldu

06 BEP 255 plakalı otomobil sürücüsü Erdem Polat, "Ankara'dan geliyorum. Şenkaya Kömürlü köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok aydınlatma yok önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan çarpmak zorunda kaldım. Ama sürü sahipleri her hangi bir ışık reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişide kesinlikle uyarıcı ışık reflektör uyarı lambası falan kesinlikle yoktu o yüzden biz böyle bir kaza yaptık" dedi.

"LEVHA VAR AMA ADAMLAR YİNEDE SON SÜRAT GELİYORLAR"