Oltu'da iki günde araçların çarpması sonucu toplam 85 koyunu telef oldu

Oltu - Göle karayolunun 6'ncı kilometresinde akşam saatlerinde Fırat Sağlam koyunlarını karşıdan karşıya geçirirken Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil koyun sürüsüne çarptı. Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı diğer bir otomobil de Serdar Atasoy'un otomobiline arkadan çarptı.
Kazada 40 koyun telef olurken Serdar Atasoy hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü Oltu Devlet Hastanesinde sevk edildi.
Fırat Sağlam'ın aynı yerde üç gün öncede kamyon çarpması sonucu 45 koyunu telef olmuştu.
"UYARICI IŞIK REFLEKTÖR UYARI LAMBASI FALAN KESİNLİKLE YOKTU"