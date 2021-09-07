Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.09.2021 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2021 09:44
    ABONE OL

    Balık tezgahlarında bolluk yok çeşit var

    Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı tezgahlarda balık bolluğu henüz görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor. Henüz sezonun yeni başladığını söyleyen Balıkçı Muhammer Argus, "İlk günlerde istediğimiz randımanı alamadık. Havaların sıcak olması nedeniyle balıklar dipte." dedi.

    Balık tezgahlarında bolluk yok çeşit var

    1 Eylül itibariyle balıkta avlanma sezonu başladı. Balıkçılar avlanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Tezgahlarda bolluk görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor. Balıkçılar bolluğun da önümüzdeki günlerde olmasını bekliyor.



    "HAMSİ, PALAMUT VAR AMA HENÜZ BOLLUK YOK"

    Henüz sezonun yeni başladığını söyleyen Balıkçı Muhammer Argus, ''İlk günlerde istediğimiz randımanı alamadık. Havaların sıcak olması nedeniyle balıklar dipte. Havaların soğumasıyla balıklar yüzeye yaklaşacak ve tezgahlara bolluk olarak yansıyacak. Tezgahlarda çeşitler çok. En çok tercih edilen balıklardan hamsi, palamut var ama henüz bolluk yok. Önümüzdeki hafta itibariyle balıklarda bolluk bekliyoruz. Bollukla beraber fiyatlar da düşecektir'' dedi.



    "PALAMUTUN TANESİ 40 LİRA"
    Erkan Sarıyaprak isimli balıkçı ise ''Hamsiye özlem var vatandaşlar en çok hamsi soruyor. Havalar sıcak balıklar dipte, havalar soğuyunca balık bollaşacak. Önümüzdeki 15 gün içinde daha çok bolluk yaşanacak. Şuan palamutun tanesi 40 lira, hamsi 35 lira civarında'' diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
    Haberler Yaşam Balık tezgahlarında bolluk yok çeşit var
        SON DAKİKA