İki yıl sonra ilk kez su içti! Ukraynalı genç kız Anastasiia Androshchuk Antalya'da tedavi oldu

Çok küçük yaşlardan itibaren hasta olduğunu ve hayatının hastanelerde geçtiğini belirten Anastasiia Androshchuk, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına ve annesine teşekkür ederken ağladı. Hayata yeniden döndüğü için doktorlarına teşekkür eden genç kız, annesine de teşekkür etti. Antalya'nın çok sıcak olması nedeniyle su içebilmenin kendisi için çok özel olduğunu da dile getiren Anastasiia, böbrek nakli ameliyatından sonra artık doyasıya su içtiği için çok mutlu olduğunu söyledi.