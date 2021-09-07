İki yıl sonra ilk kez su içti! Ukraynalı genç kız Anastasiia Androshchuk Antalya'da tedavi oldu

Yıllardır tedavi gören ancak 2019 yılında hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişince her 2 böbreğinin alınmasıyla diyalize başlanan genç kız, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, annesinin böbreğiyle hayata yeniden tutundu.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Anastasiia, en çok doyasıya su içmeyi özlediğini belirtti. Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine minnettar olduğunu belirten Anastasiia, hayata yeniden döndüğünü kaydetti.