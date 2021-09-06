Sultangazi'de lastik deposunda yangın! Gece yarısı dehşeti yaşadılar

Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.