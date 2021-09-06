Sultangazi'de lastik deposunda yangın! Gece yarısı dehşeti yaşadılar

Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesinde 01.00 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KİMİ EVİNDEN DIŞARI ÇIKTI, KİMİ DE ARACINI OTOPARKTAN KAÇIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kapısını elektrikli testere yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü.