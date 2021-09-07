Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2021 07:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2021 07:40
    ABONE OL

    Meteorolojiden o bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiyor. Meteorolojiden vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve kuzeyi zamanla çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı bultulu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı bultulu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        KARS °C, 24°C
        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 30°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
        Haberler Güncel Meteorolojiden o bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
            SON DAKİKA