Piknik yapmak bugün yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizin birçok şehrinde peş peşe çıkan orman yangınlarından dolayı önlemler alınırken girişler, piknik, mangal gibi etkinlikler yasaklandı. Vatandaşların merak ettiği pikniğin yasaklandığı iller haberimizde yer alıyor.
İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?
İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'e kadar uzatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.