Piknik yapmak bugün yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir’de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı?

İZMİR'DE MANGAL YAKMAK YASAKLANDI MI?

Balıkesir, İzmir, Aydın, Gümüşhane ve Edirne ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.