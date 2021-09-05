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    • Yaşam
    • 05.09.2021 13:18
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    • 05.09.2021 13:20
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    Piknik yapmak bugün yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir’de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı?

    Özellikle hafta sonları geldiğinde vatandaşlar Piknik yapmak bugün yasak mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ülkemizde çıkan orman yangınlarından dolayı girişler yasaklanmıştı ve uzatılıp uzatılmadağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir’de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı? Peki ormanlara giriş, piknik ve mangal yasaklarına ilişkin son gelişmeler neler, valiliklerden açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Piknik yapmak bugün yasak mı?

    Piknik yapmak bugün yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizin birçok şehrinde peş peşe çıkan orman yangınlarından dolayı önlemler alınırken girişler, piknik, mangal gibi etkinlikler yasaklandı. Vatandaşların merak ettiği pikniğin yasaklandığı iller haberimizde yer alıyor.

    İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

    İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'e kadar uzatıldı.

    Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;

    6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

    Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

    Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.

        ANKARA'DA PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

        Ankara Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı. İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

        İZMİR'DE MANGAL YAKMAK YASAKLANDI MI?

        Balıkesir, İzmir, Aydın, Gümüşhane ve Edirne ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

        Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

        Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.
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        Haberler Yaşam Piknik yapmak bugün yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir’de ormanlık alanlarda piknik, mangal yasak mı?
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