Babaya son bakış! Antalya’da yürek burkan olay





Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede, bankta yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, ölen kişinin, 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir olduğu öğrenildi. Polisin haber vermesi üzerine oğlu Necati Demir de olay yerine geldi. Necati Demir, bank üzerinde cansız yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan Demir'in bu hali yürek burktu. Demir'i, arkadaşları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalıştı.