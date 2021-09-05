Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gelen aile içinde çıkan tartışmada kan aktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Diyarbakır'dan Bakacak köyüne gelen aile fertleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı. Olayın ardından M.K., silahı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yaşam
- 05.09.2021 12:24
- -
- Son Güncelleme:
-
- 05.09.2021 12:24
Düzce'de cinnet getiren genç dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da Düzce'ye fındık toplamak için gelen aile arasında çıkan tartışmada kan aktı. Cinnet getiren 24 yaşındaki M.K., yanındaki silahla ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gelen aile içinde çıkan tartışmada kan aktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.