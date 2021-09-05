Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.09.2021 14:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2021 15:03
    ABONE OL

    İstanbul Arnavutköy'de silahlı saldırının ardından mahalle savaş alanına döndü

    Arnavutköy'de market sahibi Ayhan K.’nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından akrabaları saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin akrabaları ile mahallede taşlı sopalı kavgaya etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

    DHA
    İstanbul’da mahalle savaş alanına döndü

    Arnavutköy'de market işleten Ayhan K., önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 3 Eylül Cuma gini silahlı saldırıya uğramıştı.

    Saldırı anının da cep telefonu kamerasıyla bir başka sürücü tarafından kaydedildiği olayda, Ayhan K. bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı.

    Saldırı sonrası Ayhan K.'nın akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve aynı zamanda komşuları olan kişinin akrabalarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

        Komşuların taşlı sopalı kavgası dakikalarca sürererken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tekirdağ’daki kaza ile ilgili makinistten skandal yorum
        Haberler Yaşam İstanbul Arnavutköy'de silahlı saldırının ardından mahalle savaş alanına döndü
            SON DAKİKA