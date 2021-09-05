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    • Yaşam
    • 05.09.2021 14:28
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    • 05.09.2021 14:28
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    Biontech aşısından sonra duş alınır mı? Covid 19 aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? Biontech yan etkileri

    Aşılarını olan vatandaşlar gündemde sıklıkla Biontech aşısından sonra duş alınır mı? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüsten korunmak, yayılmasını önleme, hastalık kapılsa da hafif atlatmak için son derece önemli olan aşılama konusu gündemde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Biontech aşısı yan etkilerinden korkan vatandaşlar bunlar hakkında araştırma yaparken bir de aşı sonrası duş yapmanın zararlı olup olmadığını merak ediyor. Peki Covid 19 aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? Biontech yan etkileri neler?

    takvim.com.tr
    Biontech aşısından sonra duş alınır mı?

    Biontech aşısından sonra duş alınır mı? Covid 19 aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? Biontech yan etkileri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde yapılan ve koronavirüs salgınını geriletmekte çok büyük etkisi olan aşılama son derece önemli ve tüm vatandaşların olması toplumsal sağlık için gerekli. Peki Biontech aşısı olan vatandaşlar aynı gün içerisinde duş, banyo yapabiliyor mu?

    KORONAVİRÜS AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

    Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?" sorusuna "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek.

    Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok.

    Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

    BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

    Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

        YAN ETKİLER İLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

        Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

        • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
        Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

        • Yorgunluk

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

        • Hafif ateş, titreme

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Baş ağrısı

        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kas/eklem ağrısı

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kusma, ishal.

        Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

        COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır..
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