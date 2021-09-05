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    • Yaşam
    • 05.09.2021 17:08
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    • 05.09.2021 17:21
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    Adalar vapurunda feci ölüm: Denize düşen 60 yaşlarındaki adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

    İstanbul Kadıköy Fenerbahçe açıklarında Adalar seferini yapan vapurdan 60 yaşlarındaki bir adam denize düştü. Kaptanın çağrısı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri geldi. Ekiplerin bota aldığı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

    İHA
    Adalar vapurunda feci ölüm

    Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı.

    Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.

    Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı.

        Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.
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        Adalar vapurunda feci ölüm
        Haberler Yaşam Adalar vapurunda feci ölüm: Denize düşen 60 yaşlarındaki adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada
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