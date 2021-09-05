Esenyurt'ta korku dolu anlar! Önce evi sonra kendini ateşe verdi

Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği ve binada oturan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri daireye kendini kilitlediği öğrenilen ev sahibini de içeriden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri daire sahibine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi.