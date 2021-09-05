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    • Yaşam
    • 06.09.2021 06:59
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    • 06.09.2021 06:59
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    Esenyurt'ta korku dolu anlar! Önce evi sonra kendini ateşe verdi

    Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe vererek kendini içeri kilitledi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği daireye müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi. Yangın sırasında tahliye edilen 2 kişi ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Korku dolu anlar! Evi ateşe verdi

    Yangın Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında çıktı.

    İddiaya göre, 1550. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe vererek kendini içeri kilitledi.

    Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binada oturan bazı vatandaşlar kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği daireye müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar da merdiven yardımıyla tahliye edildi.

    Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği ve binada oturan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri daireye kendini kilitlediği öğrenilen ev sahibini de içeriden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri daire sahibine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi.

        YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
        Daireden alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de daireden alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.

        Görüntülerin devamında ise sokaktaki vatandaşların panik içinde olduğu görülüyor.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta korku dolu anlar! Önce evi sonra kendini ateşe verdi
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