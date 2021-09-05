Son dakika: Hadımköy'deki yangın kontrol altına alındı!

Yangın çıkan binanın karşısındaki fabrikada bekçilik yapan Adem Sever de, "Saat 00.20 geçe civarlarında şu üçlü bacadan, ateş çıktığını gördüm. O anda itfaiyeyi aradım. Yalnız rüzgarın çok olması nedeniyle kontrol altına alınamadı. İtfaiye kısa sürede geldi ama o anda çatıya sirayet etti, daha sonra komple sardı ve büyüdü sonra içeriden boruları söndürdüler. Devamlı olan bir şeymiş herhalde o yüzden itfaiyeye haber vermemişler. Daha önceden de yaşanmış daha öncede yaşandığı için boruları kendileri söndürüyorlarmış rüzgar çoktu, bu sebeple çatıya atlayınca kontrol altına alamadılar, yangın büyüdü" ifadesini kullandı.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının çıktığı binadan yükselen alevler drone kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.