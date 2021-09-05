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    • 06.09.2021 07:08
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    Son dakika: Hadımköy'deki yangın kontrol altına alındı!

    Son dakika haberi... Arnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

    DHA
    Hadımköy’deki fabrikada yangın!

    Arnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında ve üst katlarında büyük çapta hasar meydana geldi.

    Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde saat 01.00 çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan ve içinde birçok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye olarak gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada çalışanların olmasına rağmen herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    Binadaki bir iş yerinde çalışan Ahmet Atlıoğlu yangınla ilgili olarak "Saat 2 gibi bilgi verdiler yangın var diye. Bizim en alt katta iş yerlerimiz var. Dışarıda olan malzemelerimiz yandı. Şu an da yangının iş yerine girip girmediğini bilmiyoruz can kaybı şu an için yok, inşallah olmaz ama üst katlarda gece mesaisi varmış, bizde yoktu, biz depo olarak kullanıyoruz ama üst katlarda çalışanların tahliye edildiğini söyledi arkadaşlar. İnşallah her hangi gibi bir şey olmamıştır" diye konuştu.




        Erdoğan Gülmen adlı kişi de "Güvenlik arkadaş beni saat 1 1.30 gibi aradı. Yangın çıktığını söyledi. Biz alt katta çalışıyoruz. Araçları dışarıya çıkarmak için buraya geldik. En kısa sürede araçlarımızı dışarı çıkardık, evcil hayvanlarımız vardı onları da çıkarttık. Ördeklerimiz kaldı orada. İnşallah onlara da bir şey olmaz. Yani yangın en üst katta başlamış en üst katta çıktı. İnşallah alt katlara yayılmaz" dedi.

        Yangın çıkan binanın karşısındaki fabrikada bekçilik yapan Adem Sever de, "Saat 00.20 geçe civarlarında şu üçlü bacadan, ateş çıktığını gördüm. O anda itfaiyeyi aradım. Yalnız rüzgarın çok olması nedeniyle kontrol altına alınamadı. İtfaiye kısa sürede geldi ama o anda çatıya sirayet etti, daha sonra komple sardı ve büyüdü sonra içeriden boruları söndürdüler. Devamlı olan bir şeymiş herhalde o yüzden itfaiyeye haber vermemişler. Daha önceden de yaşanmış daha öncede yaşandığı için boruları kendileri söndürüyorlarmış rüzgar çoktu, bu sebeple çatıya atlayınca kontrol altına alamadılar, yangın büyüdü" ifadesini kullandı.

        ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
        Yangının çıktığı binadan yükselen alevler drone kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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