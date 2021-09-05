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    • Yaşam
    • 05.09.2021 10:16
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    • 05.09.2021 10:16
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    İstanbul'da su kesintisi son dakika 2021: 5 Eylül İSKİ planlı su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli

    İstanbul'da su kesintisi yaşanan semtler son dakika olarak duyuruladu. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar kesintinin sona ereceği saati merak ediyor. 5 Eylül planlı su kesinti listesi İSKİ tarafından yayımlandı. Peki Sular saat kaçta gelecek? İşte aralarında Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'nin de bulunduğu kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin tam listesi...

    takvim.com.tr
    5 Eylül İSKİ planlı su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

    İstanbullular bu sabah güne su kesintisi ile uyandı. 5 Eylül 2021 sabah saatlerinden itibaren bir çok ilçede sular kesildi. Peki Sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada, bugün bir çok mahallede planlu su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. Vatanndaşların mağduriyet yaşamamaları için İSKİ'nin internet sitesinde kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve suların geleceği saat verildi. İşte aralarında Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ilçelerinin de bulunduğu İstanbul 5 Eylül İSKİ planlı su kesinti listesi...

    5 EYLÜL İSKİ PLANLU SU KESİNTİ LİSTESİ! SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

    İSKİ'den son dakika yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

    İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 2021

    KAĞITHANE

    Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

    BEYOĞLU

    Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

    ŞİŞLİ

    19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

    GAZİOSMANPAŞA

    Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

    EYÜPSULTAN

    Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri

        BAYRAMPAŞA

        Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

        SULTANGAZİ

        50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

        ESENLER

        Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri
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        Haberler Yaşam İstanbul'da su kesintisi son dakika 2021: 5 Eylül İSKİ planlı su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli
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