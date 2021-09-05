İstanbul'da su kesintisi son dakika 2021: 5 Eylül İSKİ planlı su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli

İstanbullular bu sabah güne su kesintisi ile uyandı. 5 Eylül 2021 sabah saatlerinden itibaren bir çok ilçede sular kesildi. Peki Sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada, bugün bir çok mahallede planlu su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. Vatanndaşların mağduriyet yaşamamaları için İSKİ'nin internet sitesinde kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve suların geleceği saat verildi. İşte aralarında Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ilçelerinin de bulunduğu İstanbul 5 Eylül İSKİ planlı su kesinti listesi...