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    • Yaşam
    • 05.09.2021 14:33
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    • 05.09.2021 14:33
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    THY'den yolculara HES hatırlatması

    Türkiye'nin en büyük markalarından Türk Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla iç hat uçuşlarında check-in yapabilmek için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

    THY’den yolculara HES hatırlatması

    Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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