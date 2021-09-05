Yatsı namazı hangi saatte nasıl kılınır, kaç rekattır? Yatsı namazı kılınışı, okunacak dualar neler? Faziletleri...

Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.

3. Rekat (Farz)

Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.