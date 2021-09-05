Yatsı namazı hangi saatte nasıl kılınır, kaç rekattır? Yatsı namazı kılınışı, okunacak dualar neler? Faziletleri...

Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Yatsı namazı kılınışı hakkında araştırma yapıyor. İlk kez kılacak olan vatandaşlar hata yapmamak adına gerekli tüm bilgilerin neler olduğunu merak ediyor. Peki Yatsı namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar hangileridir, hangi sırayla okunmalıdır? Faziletleri saymakla bitmeyen ve belirli bir vakte kader ve özellikle cemaatle birlikte kılınması önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) çok önem verdiği yatsı namazı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazı; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitr namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. Yatsı namazının en sonunda vitr namazı kılınır. Vitr namazı vacip olan bir ibadettir. Vacip ise farz olmasa bile yapılması zorunlu olan anlamına gelmektedir.
1. Rekat (Farz)
Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.
Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.
Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.
Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.
2. Rekat (Farz)
Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.
3. Rekat (Farz)
Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.