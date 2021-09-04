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    • Yaşam
    • 04.09.2021 14:44
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    • 04.09.2021 14:44
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    Şarkıcı Cankat Erdoğan çocuklara bol müzikli hayat diledi

    Çocukluğunun müzik ile iç içe bir ailede geçtiğini ve bunun hem müzik yeteneği hem de kişiliği üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğunu söyleyen Cankat Erdoğan, “Dedem Süleyman Efendi bir kemane ustası, babam Hasan Erdoğan ise halk ozanı idi. Dolayısı ile evimizden müzik hiç eksik olmazdı” dedi.

    Çocuklara Bol Müzikli Hayat Diledi

    Müziğin insanı rahatlattığını ve salgılanan endorfin hormonu sayesinde de mutlu ettiğini belirten, Cankat Erdoğan, "Anne karnından başlayarak bebeklere müzik dinletilmesi, anne ve bebek arasında olumlu bir bağ kurulmasına ve bu bağın kuvvetlenmesine sebep olacaktır" dedi.

    Bebeklerin müziğe ilgilerinin 1-2 yaşlarında sesleri taklit etme, müzik duyunca ellerini çırpma, ritim tutma gibi hareketler ile tespit edilebileceğini belirten Cankat Erdoğan, "Müzik bir bebeğin tüm gelişim alanlarına olumlu yönde etki edebilir. Estetik bir bakış açısı kazandırmasının yanında işitsel zekâsını da artıran çok önemli bir araçtır." dedi.

    Yapılan araştırmalarda müzik ile desteklenen bebeklerin beyin gelişimlerinin daha hızlı, akademik başarılarının ise daha yüksek olduğunu ifade eden Cankat Erdoğan, "Müzik, çocuklarımızın kendilerini ifade etme becerilerinin hızlı bir biçimde gelişmesine ve söz ile ritim birleştirmeleri ise çocukların çok daha kolay öğrenmesine sebep olmaktadır" dedi. Çocukların hayatlarına yapacağımız ufak dokunuşlar ile onların dikkatlerini müziğe çekmenin ve onlara rehber olmanın mümkün olduğunu söyleyen Cankat Erdoğan, "Yatmadan önce çocuğunuza söyleyeceğiniz ninniler, farklı ritim aletlerini eline verip sesi keşfetmesini sağlamak, birlikte şarkı söylemek gibi etkinlikler çocuğunuzun müzik yeteneğini destekleyecek aktivitelerdir." dedi. Çocuğun ilgi duyduğu bir müzik aletine yönlendirilmesinin, bu konuda eğitim almasının, hem kişisel hem de müzik gelişimine katkıları olduğunu söyleyen Cankat Erdoğan, bu konuların ihmal edilmemesi gereken konular olduğunu söyledi.

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