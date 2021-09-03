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    • Yaşam
    • 04.09.2021 00:57
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    • 04.09.2021 01:16
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    Detaylar belli oldu! İç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek

    6 Eylül itibariyle yeni bir döneme giriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'PCR' genelgesinin de detayları belli oldu. 6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. 18 yaş ve üstü yolcuları zorunlu olacak olan uygulamada Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. İşte detaylar...

    Aşı yoksa PCR şart

    6 Eylül itibariyle yeni bir döneme giriliyor.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları belli oldu.

    6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor.

    18 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK
    Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor.

    Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor.

    İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.

        THY'DEN AÇIKLAMA
        Konuyla ilgili olarak THY'den de açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Yaşam Detaylar belli oldu! İç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek
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