Detaylar belli oldu! İç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor.

18 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor.