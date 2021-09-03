Ankara'da kolonu patlayan bina boşaltıldı!

Binada tahliye işlemlerinin tamamladığını ifade eden Barın, "Birazdan binanın mühürlenmesi yapılacak. Hafta sonu olmasına rağmen inceleme işlemlerine başlandı. Binanın boşaltılıp, boşaltılmamasına karar verilecek. Büyük ihtimalle bina boşaltılır. Daha sonra riskli yapıya girer. İnsanlarımız akrabalarının ve şefkat evlerine gitti. Gece de güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından mühürlenmesi yapılan bina, güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi.