Ankara'da kolonu patlayan bina boşaltıldı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta 4 katlı 24 daireli binanın zemin katındaki kolonu patladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, 3 aileden oluşan 11 kişi de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.
"BİRAZDAN BİNANIN MÜHÜRLENMESİ YAPILACAK"
Bölgeye gelerek incelemede bulunan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Barın, 40 yaşındaki binanın kolonunun patladığını söyledi.