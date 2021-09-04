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    • Yaşam
    • 04.09.2021 21:03
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    • 04.09.2021 21:18
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    Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı miras kavgası!

    Şanlıurfa'da, aralarında miras davası bulunan kardeşler taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Kardeşlerden Aziz D., ailesiyle gittiği kız kardeşlerinin mahallesinde taş ve sopalarla eve ve otomobile zarar verdi. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

    AJANSLAR
    Kardeşler arasında miras kavgası!

    Şanlıurfa'da, aralarında 18 yıllık miras davası bulunan kardeşler taşlı sopalı kavgaya tutuştu.

    Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve annelerinden kalan 18 yıllık miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Aziz D., ablası Gülçin K. ve kız kardeşi Hatice A. ile telefonda tartışmaya başladı.

    TAŞ VE SOPA İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz D., eşi ve çocuklarını da yanına alarak kız kardeşlerinin evine gitti.

    Kız kardeşlerinin kapıyı açmaması üzerine Aziz D. ve beraberindekiler ellerinde bulunan taş ve sopa ile ev ve binanın önünde bulunan otomobile zarar verdi. Kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

        O ANLAR KAMERADA
        Görüntülerde; kavgada sopa ve kaldırım taşlarıyla ev ile otomobile zarar verilmesi, bir kişinin ise otomobilin üstüne çıkarak zıplaması yer aldı.
        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı miras kavgası!
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