Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı miras kavgası!

Şanlıurfa'da, aralarında 18 yıllık miras davası bulunan kardeşler taşlı sopalı kavgaya tutuştu.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve annelerinden kalan 18 yıllık miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Aziz D., ablası Gülçin K. ve kız kardeşi Hatice A. ile telefonda tartışmaya başladı.
TAŞ VE SOPA İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz D., eşi ve çocuklarını da yanına alarak kız kardeşlerinin evine gitti.
Kız kardeşlerinin kapıyı açmaması üzerine Aziz D. ve beraberindekiler ellerinde bulunan taş ve sopa ile ev ve binanın önünde bulunan otomobile zarar verdi. Kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.