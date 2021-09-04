Şanlıurfa'da kardeşler arasında taşlı sopalı miras kavgası!

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde; kavgada sopa ve kaldırım taşlarıyla ev ile otomobile zarar verilmesi, bir kişinin ise otomobilin üstüne çıkarak zıplaması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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