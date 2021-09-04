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    • Yaşam
    • 04.09.2021 19:59
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    • 04.09.2021 20:09
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    Eğlence mekanında rezil görüntüler! Küçük çocuğa alkol ve nargile içirdiler

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanından rezil bir olaya imza atıldı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polisler, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına aldı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Eğlence mekanında rezil görüntüler!

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanından rezil bir olaya imza atıldı.

    KÜÇÜK ÇOCUĞA ALKOL VE NARGİLE İÇİRDİLER
    Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

        Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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