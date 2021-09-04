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    • Yaşam
    • 04.09.2021 21:16
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    • 04.09.2021 21:19
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    FETÖ'ye finansman sağlayan firari haşhaşi yakalandı

    Gaziantep'te, FETÖ'den aranan ve firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin bağ evine yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    Firari FETÖ’cü enselendi

    Gaziantep'te, FETÖ'den aranan ve firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin bağ evine yaptığı operasyonla yakalandı.

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şehitkamil Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydının olan Aydın Dertli'nin Bilek Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu tespit etti.

    BAĞ EVİNDE YAKALANDI
    Yapılan istihbarat tespiti sonrası öğle saatlerinde adrese operasyon yapan ekipler, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olduğu ve özellikle firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen şahsı bağ evinde yakaladı.

    Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam FETÖ'ye finansman sağlayan firari haşhaşi yakalandı
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