Hatice Kahraman'ın eşinin getirdiği Yeşim Yağcı, 130 bin lira değerindeki altınlarını çaldı

Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman'ın (51), eşi Metin Kahraman (75), eve Yeşim Yağcı (26) adlı kadın getirdi. Yağcı, bir süre sonra 130 bin lira değerindeki altınları çaldı. 25 yıllık birikimini kaybettiğini belirten Hatice Kahraman, altınların bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Suçladığı kadın Uşak'ta yakayı ele verdi. Ancak altınlara ulaşılamadı.

Altınların bulunduğu valizin üzerinden kocası Metin'in parmak izinin çıktığını belirten Hatice Kahraman, "Kocam hem altınlarımı çaldırdı hem de bana boşanma davası açtı. 1 yıldır da altınlarım bulunamadı. Yeter artık netice istiyorum" dedi.

ALİ ALTUNTAŞ.