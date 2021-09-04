İstanbul Kasımpaşa'da ticari otomobil, otobüs durağına daldı (Yaşam haberleri)

SUÇA AŞIK

Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs'ta sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ikinci kattaki evinden düşerek yaralandı. Beli, kolu ve eli kırıldı. Daşbudak hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı. İlk duruşma ise dün yapıldı. Oto galerici olan Aytaç Daşbudak, "Safiye'den ayrılmak istedim. Beni tehdit etti. Olay günü kafama nargile demiriyle vurdu. Başıma 18 dikiş atıldı. Onu darp etmedim" savunması yaptı. Öte yandan Daşbudak'ın darp, tehdit ve hakaretten 17 davası daha olduğu ortaya çıktı. Genç kadın ise "Beni 10 dakika darp etti. Yardım isterken beni aşağı itti" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.