İstanbul Kasımpaşa'da ticari otomobil, otobüs durağına daldı (Yaşam haberleri)

İstanbul Kasımpaşa'da dün sabah süratle giden E.G. idaresindeki hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Kanlar içinde yere yığılanlar, hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin (63) hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Kaza anında tezgahta satış yapan Adil Erşit "Tezgahı kuruyordum. Bir ses geldi. Ben arkamı dönene kadar bir baktım herkes üzerime doğru uçtu" dedi.
KANLI KAÇAMAK!
Osmaniye'de 16 yaşındaki liseli Murat Türker Ege, babasına ait otomobili aldı. Direksiyon başına geçen genç, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Ege ise yanan araçta feci şekilde hayatını kaybetti.
OĞLU İÇİN ÖLDÜ
Niğde'de 8 yaşındaki Umut Aytaş, bisikletiyle yaya geçidinden yola fırladı. Panikleyen anne Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), çocuğu kurtarmak istedi. Ancak otomobilin çarpması sonucu iki kadın da kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ikili, hayatını kaybetti. Umut'un kaza sırasında "Anne" diye seslendiği görüldü. Otomobili bırakıp kaçan sürücü 33 yaşındaki O.E. ise evinde yakalandı.