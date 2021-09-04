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    İstanbul Kasımpaşa'da ticari otomobil, otobüs durağına daldı (Yaşam haberleri)

    İstanbul Kasımpaşa'da dün sabah süratle giden E.G. idaresindeki hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Kanlar içinde yere yığılanlar, hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin (63) hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Durdurak bilmedi

    İstanbul Kasımpaşa'da dün sabah süratle giden E.G. idaresindeki hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Kanlar içinde yere yığılanlar, hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin (63) hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Kaza anında tezgahta satış yapan Adil Erşit "Tezgahı kuruyordum. Bir ses geldi. Ben arkamı dönene kadar bir baktım herkes üzerime doğru uçtu" dedi.

    KANLI KAÇAMAK!
    Osmaniye'de     16 yaşındaki liseli Murat Türker Ege, babasına ait otomobili aldı. Direksiyon başına geçen genç, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Ege ise yanan araçta feci şekilde hayatını kaybetti.

    OĞLU İÇİN ÖLDÜ
    Niğde'de     8 yaşındaki Umut Aytaş, bisikletiyle yaya geçidinden yola fırladı. Panikleyen anne Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), çocuğu kurtarmak istedi. Ancak otomobilin çarpması sonucu iki kadın da kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ikili, hayatını kaybetti. Umut'un kaza sırasında "Anne" diye seslendiği görüldü. Otomobili bırakıp kaçan sürücü 33 yaşındaki O.E. ise evinde yakalandı.

        CİNAYETİN İZİ GOOGLE'DA
        Elazığ'da         Ali Alpkılınç, eşi Aslıhan'ın boğazını kesip katletti. Dün hakim karşısına geçti. "Öldürme kastım yoktu önce o saldırdı" dedi. Ancak acılı ailenin avukatı sanığın ifadelerine tepki gösterdi:

        "Sanık olaydan 3 ay evvel Google'dan 'Hangi hastalıklar cezai ehliyeti ortadan kaldırır' şeklinde arama yapmış. Adeta cinayete hazırlanmış."

        OLTAYA GELDİ
        Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz, 'Müstehcen fotoğraflarını yayınlamışlar' şeklinde gelen internet linkine tıkladı. Hesabını çaldırdı. Dolandırıcılar, takipçilerinden para isteyince soluğu poliste aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

            TAVUK SANDI KARTAL ÇIKTI
            Antalya             Kemer'de yaşayan yat kaptanı Mustafa Çakallıklı'nın Beldibi'ndeki evinin bahçesine, nesli tükenmekte olan Akkuyruklu Kartal düştü. Çakıllı, sıcaktan ve açlıktan yorgun düşen kartalı tedavi için veteriner hekimlere teslim etti. "İlk baktığımda tavuk sandım ama kartal çıktı. Az yağlı kıyma ile besledim. Arkadaş olunca hiç saldırmadı. Ben de fotoğraf çekildim" dedi.

            BİR TALİHLİYE 226 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 226 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 707'şer lira, 8 bilenler 237'şer lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

            YOK DEVE!
            Hırsızlığıyla             ün yapan deve kuşu hayatını kaybetti. Kocaeli'de bir özel eğitim merkezinin sahiplendiği deve kuşu, hem velilerin hem de öğrencilerin maskotu haline geldi. Ancak bu sevimli kuş, poğaçadan kilide, anahtarlıktan çakmağa kadar her şeyi çalarak midesine indirdi! Üç gün önce rahatsızlanınca ameliyat edildi. Midesinden çok sayıda yabancı madde çıkan kuş, hayatını kaybetti. Fizyoterapist İrem Nur Komaz, "Ölümü bizi çok üzdü" dedi.

                MİLYONLARI AĞLATTI
                Genç öğretim görevlisi, kansere yenildi. Acı haber, Tekirdağ'dan geldi. Başak Bozan (44), Trakya Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeniydi. Kısa süre önce beyin tümörü olduğunu öğrendi. Geçtiğimiz yıl 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan Bozan, kazanacağı parayı tedavisi için harcayacağını söyledi. Yarışmadan 30 bin lirayla ayrılan öğretmen, önceki gün hayatını kaybetti. Akademisyen için görev yaptığı Trakya Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Öğrencilerinin gözyaşları dinmedi.

                41 YIL SONRA MEZUN OLDU
                Zonguldak'ta Kadir Doğan (60), 1980 yılında Ankara Eğitim Enstitüsü Teknik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak 12 Eylül darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. 2014'te, yeniden sınava hazırlandı. Bu kez Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. 41 yıl önce yarım bıraktığı eğitimini tamamlayan Orhan, önceki gün kep attı. "Çok mutluyum" açıklaması yaptı.

                ALTIN ESER
                İngiltere, altın oranı göz önünde bulundurarak dünyanın en güzel saraylarını araştırdı. Yüzlerce yıl Osmanlı Devleti'nin yönetildiği Topkapı Sarayı, birinci sırada yer aldı. Uzmanlar, sarayın, kusursuz olduğunu vurguladı. Hindistan'daki Mysor Sarayı 2, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü Yasak Şehir ise 3. sıradaydı.

                    SUÇA AŞIK
                    Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs'ta sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ikinci kattaki evinden düşerek yaralandı. Beli, kolu ve eli kırıldı. Daşbudak hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı. İlk duruşma ise dün yapıldı. Oto galerici olan Aytaç Daşbudak, "Safiye'den ayrılmak istedim. Beni tehdit etti. Olay günü kafama nargile demiriyle vurdu. Başıma 18 dikiş atıldı. Onu darp etmedim" savunması yaptı. Öte yandan Daşbudak'ın darp, tehdit ve hakaretten 17 davası daha olduğu ortaya çıktı. Genç kadın ise "Beni 10 dakika darp etti. Yardım isterken beni aşağı itti" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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                    Haberler Yaşam İstanbul Kasımpaşa'da ticari otomobil, otobüs durağına daldı (Yaşam haberleri)
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