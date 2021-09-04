Baba ile oğlu alkol masasında kavgaya tutuşup birbirini bıçakladı

Olay, İzmit Erenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde alkol alan Ç.O. ve oğlu C.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde evdeki bıçaklara sarılan baba ve oğlu birbirlerine saldırdı. Kavgada C.O. yüzünden Ç.O. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.