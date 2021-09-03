Türkiye'nin en ilginç camilerinden! Babasının vasiyeti üzerine binadaki iki dükkanı camiye çevirdi

İpekyolu ilçesinde 1990 yılında ibadete açılan Hacı Mazhar Başak Camii, 31 yıldır mahalle sakinlerinin dini vecibelerini yerine getirmesine olanak sağlıyor. Seyahat otobüslerinin olduğu bir bölgede hizmet veren cami, özellikle yolculuk yapan vatandaşların akınına uğruyor.
Apartmanın bir bölümünde yer alan iki katlı camiyi babasının vasiyeti üzerine yaptıklarını ifade eden Niyazi Başak isimli vatandaş, "Babam 1983'te vefat etmeden önce 'Bana düşen bölümü camiye çevirin' demişti. Bizde babamın ölümünden sonra dükkanların en büyüğüne karar verdik ve çift cepheli kısmı cami yaptık.
İki katlı olan cami, 31 senedir ibadete açılmış. Allah'a şükür günde 5 vakit namaz kılınıyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Gürpınar tarafından gelenler ya da gidecek olan yolcular burada abdestini alıp namazını kılıyor. Bizde buna çok seviniyoruz. Çünkü babamızın vasiyetini yerine getirdik. Allah cümle Müslüman'a böyle bir hayrı nasip etsin" dedi.