Türkiye'nin en ilginç camilerinden! Babasının vasiyeti üzerine binadaki iki dükkanı camiye çevirdi

İki katlı olan cami, 31 senedir ibadete açılmış. Allah'a şükür günde 5 vakit namaz kılınıyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Gürpınar tarafından gelenler ya da gidecek olan yolcular burada abdestini alıp namazını kılıyor. Bizde buna çok seviniyoruz. Çünkü babamızın vasiyetini yerine getirdik. Allah cümle Müslüman'a böyle bir hayrı nasip etsin" dedi.