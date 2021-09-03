Nazlı Aksu: Ünlülerin evini dizayn edeceğim

Yakın çevresindeki kişilerin evlerini, mutfaklarını dekore etmekle başladığı iç mekan tasarımcılığında kısa sürede önemli başarılar elde eden Nazlı Aksu, adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde yaratıcı tasarımlara da imza atan Aksu, çalışmalarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Nazlı Aksu'nun başarılı işleri, evlerine büyük özen gösteren ünlü isimlerin de dikkatini çekti.

KARİYERİMDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Kendisiyle çalışmak isteyenler arasında ünlü isimlerin de yer aldığını belirten Nazlı Aksu, sanat dünyasından iki yıldızla anlaştığını açıkladı.

Aksu, çok yakında başlayacağı projeler için büyük heyecan duyduğunu söyledi: "Bu hayattaki en büyük zevkim, evleri değiştirip dönüştürmek, yaşam alanlarına değer katmak. İşimi aşkla, tüm benliğimi vererek yapıyorum. Bu tutku, beraberinde başarıyı getiriyor haliyle. Daha önce el emeği göz nuru tasarımlarımla ünlülerin evini süslemiştim. Şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı iki önemli sanatçımızın evini baştan aşağı dizayn edeceğim. İsimlerini şimdilik gizli tutuyorum, çalışmamız bittiğinde kendilerinin de izniyle paylaşırım. Çok heyecanlıyım, bu iki proje kariyerimde bir dönüm noktası olacak."