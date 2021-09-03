İstanbul'da ekmeğe zam tartışması! İTO'dan açıklama geldi

İstanbul'da bazı ilçelerdeki fırınlar ekmeği 2.5 TL'den satmaya başlayınca zam tartışması başladı. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 5 ilçede fırınların gramajı 270'e çıkarak ücreti 2,5 lira yaptığını açıkladı.
İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da bir çok fırın ekmeği 2 yerine 2,5 liradan satmaya başladı. İlçeler ve fırınlar arasındaki fark tartışmalara neden oldu.
Ekmeğe gizli zam yapıldığı iddiaları üzerine İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir açıklamada bulundu. Demir, 1 Eylül itibariyle, 2 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajının 270 grama fiyatının ise 2.5 TL'ye yükseltildiğini söyledi.