İstanbul'da ekmeğe zam tartışması! İTO'dan açıklama geldi

"ZAM İSTİYORUZ"

"Bizimle birlikte, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz bu uygulamaya başladı" diyen Demir, "Ekmek büyüdüğü için üretimde yüzde 10 bir düşüş bekliyoruz. Ekmek büyüdüğü için bir ekmek alan bir günde tüketirken bir buçuk günde tüketecektir. Ağustos ayında İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi olarak zam talebimizi ilettik. Birkaç ay içerisinde 230 gram 2.5 TL önerisine dönüş bekliyoruz. Zam istiyoruz çünkü Nisan ayından 220 gram 2 TL diye tarife aldık ama Nisan ayından bu güne un fiyatlarında 40 lira artış oldu. Aralık ayında un fiyatlarının daha çok yükseleceği söyleniyor. Buğday fiyatları da bütün dünyada arttı bu iç piyasayı da etkiliyor" diye konuştu.

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