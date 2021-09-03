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    • Yaşam
    • 03.09.2021 20:17
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    • 03.09.2021 20:53
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    Sahil Güvenlik helikoperinden nefes kesen operasyon!

    Son dakika haberleri... Sahil Güvenlik Helikopteri Antalya Alanya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan yamaç paraşütçüsünü nefes kesen bir operasyonla kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

    Sahil Güvenlikten nefes kesen operasyon!

    Sahil Güvenlik Helikopteri Antalya Alanya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan yamaç paraşütçüsünü nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

    03 Eylül 2021 tarihinde Antalya ili Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada düşen ve mahsur kalan şahıs Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından sağ kurtarıldı.

    PARAŞÜTÇÜLER 112 ACİL SAĞLIK AMBULANSINA TESLİM EDİLDİ
    Alanya Kalesi'nin altında karadan ve denizden ulaşım olmayan sarp ve kayalık bölgeye düşen şahıs mahsur kaldığı yerden Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek üzere 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edildi.

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