Korkunç ayrıntı! 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, bayramda katilinin elini öpmüş

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, aynı gün saat 14.00 sıralarında, eve dönerken, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen, telefonlarına da cevap vermeyen Yağmur'u ailesi, merak edip gideceği yerlere baktı, ancak kızlarına ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yağmur Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. 27 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni bulundu. Evlerine bir kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi.
KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI
Polis, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde kan izleri tespit etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis çilingir çağırdı. Eve giren polis, temizlenmeye çalışılan merdivenlerde de kan izleri olduğu ve izlerin evin teras katına kadar gittiğini tespit etti. Evdeki çamaşır makinesinde de Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmesinde kullanıldığı belirlenen çarşaf bulundu.
Polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen 1 çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine bir kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Cansızlar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'KIZIMI VE BİZİ DEFALARCA EVİNE DAVET EDİYORDU AMA GİTMEDİK'
Yağmur'un annesi Ayşe Tayhan, yaşananları üzüntüyle şöyle anlattı: