Aydın Didim'de 53 yaşındaki Nizam Cansızlar 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı vahşice öldürdü

aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kişi, 53 yaşındaki komşuları Nizam Cansızlar çıktı. Yağmur'u 2 gün alıkoyup, ardından terasta vahşice öldüren, ardından da yandaki boş araziye atan Cansızlar, suçunu itiraf etti. İfadesi ise kan dondurdu.



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Olay günü aşırı alkollü olduğunu söyleyen Cansızlar, yaşananları şöyle anlattı: "Babasını tanıyorum. Yağmur ile de daha önceden bir tanışıklığımız var. Dertleşmek için eve geldi. 2 gün birlikte kaldık. Son gün, sabaha karşı 04.00 sıralarında, 'birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantlayıp ellerimi bağladı. Ardından ben onun ağzını bantlayıp ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Çarşafla, akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları da temizledim."