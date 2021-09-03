Kızı ve baldızının evden bu şekilde kaçabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini ifade eden baba Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarından evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar" diyerek olayı anlattı.

Teyze Canan Aslan



"EL ELE TUTUŞUP KAÇMIŞLAR"