Esenyurt'ta sabah saatlerinde hazırladıkları bavul ile çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan'dan (12) bir daha haber alınamadı. Ailesi ve polis ekipleri tarafından evden kaçan kızları bulmak için arama çalışması başlatılırken, kızların son görüntüleri ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Beyzanur Yoğun ve iki gün önce misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan, dün sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıktı. Sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden ise bir daha haber alınamadı. Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan'ın ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kızları aramak için çalışma başlattı.
Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde görüldüğü öğrenilirken, kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde ise meyve suyu içtiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"BÖYLE BİR ŞEYİ ASLA BEKLEMİYORDUK"