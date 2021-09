İstanbul Esenyurt'ta patron dehşeti! Önce sarhoş etti ardından tecavüz... (Yaşam haberleri)

İstanbul Esenyurt'ta endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T. (32), patronu Kemal A. (40) tarafından sarhoş edildikten sonra tecavüze uğradığını söyledi.

Yaşanan olay sonrası A.'nın durumu normalleştirmeye çalışıp 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır çok abartma' şeklinde konuştuğunu anlattı.

T, firmanın ana merkezindeki yöneticilerin de 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' şeklinde ifadeler kullandıklarını dile getirdi. Mağdur kadın, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

OKUL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. Yüz yüze eğitim ile başlayacak eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler sömestr tatiline 24 Ocak'ta başlayacak. 4 Şubat'ta ikinci dönem için sıralarına oturacak. Karneler ise 17 Haziran'da dağıtılacak.

13.8 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 13 milyon 807 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 957'şer lira, 4 bilenler 491'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

YAŞAYAMADI

Samsun'da 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolandı. Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa, komşuların yardımıyla kızını ipten aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük Elif, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aile sinir krizi yaşadı.

MEZARI AĞRI DAĞI MANZARALI

Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego (88), Coronavirüs'e bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Palego, vasiyeti üzerine Doğubeyazıt'ta Ağrı Dağı'nı gören alanda belediyenin tahsis ettiği mezara defnedilecek. Turizmci Murat Şahin, "1986'dan beri Nuh'un Gemisi'ni arıyordu. 6 aydır rahatsızdı. Vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.

VAKALARIN YÜZDE 81'I AŞISIZLAR

Sağlık Bakanı Koca, aşı programı ilgili "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" dedi. Aşı uyarısını tekrarlayan Koca, "Vakaların yüzde 81'i aşısızlar" ifadesini kullandı. Bilim Kurulu Toplantısına katılan YÖK Başkanı Erol Özvar ise "Eğitimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler" dedi.

ADI HEP YAŞAR

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar (66), tatil için gittiği Dubai'de, Coronavirüs'e yakalandı. Hemen hastanede tedavi altına alındı. Ancak ne yazık ki dün sabah hayata veda ettiği açıklandı. Hayırseverliği ile tanınan işadamı, 2015'te holdingin başına geçmişti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın başkanlığını da yapmıştı.

DİJİTAL SALDIRI

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dijital kavga yaşandı. İddiaya göre Tiktok fenomenleri, cadde üzerinde çekim yaparak yürüyorlardı. Bu sırada iki kişi kendilerine laf atınca büyük bir tartışma çıktı. "Biz sokakta rahat bir şekilde yürüyemeyecek miyiz? Çekim yapmak yasak mı? Sizler bizi tanıyor musun?" diye bağırmaya başlayan fenomenler, demir sopa, tekme ve yumrukla kendilerine laf atan iki kişiye saldırdı. Kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu. An be an cep telefonuna yansıyan kavga sonrası hem fenomenler, hem de onlara laf atan 2 kişi birbirinden şikayetçi olmadı. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.