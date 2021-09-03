Ferhat İbiş; "Türkiye'nin birçok yerine hız pisti açacağız"

Arabalara yaptığı birbirinden yaratıcı modifiyelerle de tanınan Fer Group Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat İbiş kendisiyle alakalı samimi açıklamalarda bulundu.





Başarılı iş insanı Ferhat İbiş'in kuyumculuk, tekstil, inşaat gibi birçok alanda yatırımı bulunurken, birçok kişiye de istihdam yaratıyor. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra arabalara yaptığı modifiyelerle de dikkat çeken Ferhat İbiş, 17-18 yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyerek, "Aldığım araçları kendi zevkime göre modifiye etmeyi seviyorum. Bunu yaparken hiçbir ticari kaygım yok, sadece kendi zevkim için yapıyorum" diye konuştu.

Arabaları modifiye ederek para kazanmak gibi bir derdinin olmadığını vurgulayan başarılı iş insanı Ferhat İbiş, bu konudaki tek hedefini şöyle anlattı: "Arabalarla ilgili şöyle bir hedefim var: Türkiye'nin her iline yasal pistler açmak. Bu konudaki eksiklik nedeniyle birçok kişiye trafik cezası kesiliyor. Yasal pistler bu trafik cezalarını da düşürecektir diye düşünüyorum." Gençlere de iyi örnek olan Ferhat İbiş'in sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni alıyor.