Reyhan İldaş; "ThetaHealing Bilinçaltının Yeni Terapisi”

Reyhan İldaş; "İnsanoğlunun üst bilinci yaklaşık 2000 bitte çalışmakta olan bir devasa bir mucize, hele 4 milyar bitte çalışan "bilinçaltı" dediğimiz o muazzam programın yarattığı gerçekliği algılayabilir miydi gerçekten? Son zamanlarda öylesine fazla dönüşümler, algılar ve teknik çalışmaları var ki saymakla bitmez, bunları tek tek öğrenmeye çalışsanız bir insanın ömrü yetmez öyle söyleyebilirim size.

Tabii burada en çok üzüldüğümüz taraf umut tacirliği ile insanların saf duygularını, kendi çıkarları için kullanan kişileri duydukça, inanılmaz üzülüyor. Bu terapi yöntemi, dünya'nın en ünlü ve popüler bir yöntemidir, milyonlarca kişi bunu alışkanlık haline getirmiş, üniversitelerde dersleri bulunmaktadır. Alternatif tıpta çok önemli bir yerdedir o yüzden kesinlikle iyi araştırmadan bir eğitmene gitmemenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Dünya'da olduğu gibi ülkemiz de ThetaHealing yöntemi, inanılmaz derecede rağbet görmektedir. ICF KOÇ ve eğitmeni Reyhan İldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu yönteme kim başvurursa başvursun, kişiler kendi üzerinde deneyimleyip sonuç almadığı, hiçbir yöntem modelini ya da uygulamayı değil bir başka birisine önermeyi, sözünden bile bahsetmemeli. Kişinin kobayı önce kendi olmalı. Elde edilen sonuçları yaşayayıp, görmeli, nasıl bir cevap geldiğine tanıklık etmeli ve en son kendindeki gelişmeyi görüp, memnun kaldığı takdirde daha büyük denizlere açılmayı planlamalı. Kişilerin kendi hayatındaki yaşadığı tüm evreler, acılar ve, bazen öyle bir yere götürür ki kendisini, bir anda asla dediği veya ben değilim diyebileceği apayrı bir evrenin içinden kendisi bulur. Zira "Tanrı zar atmaz" der Einstein, tesadüf asla yoktur evrende. Önce niyetle başlanır, niyetiniz kendi içinize dönmek, kendinizle yüzleşmekse ve hayatınızın belli alanlarında durup kaldığınızı ve istediğiniz gibi adım atamadığınızı düşünüyorsanız, istediğiniz sonucu elde edemiyorsanız veya sürekli aynı sonsuz kısır döngüde dönüyorsanız, o zaman sizde hoşgeldiniz aramıza diyebiliriz."