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    • Yaşam
    • 03.09.2021 21:55
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    • 03.09.2021 22:20
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    Bu tarif içinizi ferahlatacak! MasterChef Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde menüde ayran aşı çorbası yer alıyor. Doğu Anadolu bölgesinde pişirilen ve içinde küçük hamur topları ile haşlanmış hububat olan Ayran aşı çorbası yoğurt çorbasına da benzemektedir. Peki Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte 3 Eylül 2021 Cuma MasterChef Ayran aşı çorbası tarifi haberimizde...

    takvim.com.tr

    MasterChef'in 3 Eylül 2021 tarihli dokunulmazlık oyununda menü açıklandı. Yarışmacılar AFAD'da gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyununda aralarında ayran aşı çorbasının da bulunduğu menü ile dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak. Peki Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Ayran aşı çorbası tarifini evlerinde denemek isteyenler için yapılışına ve malzemelerine haberimizde yer verdik.

    AYRAN AŞI ÇORBASI MALZEMELERİ

    1 su bardağı buğday

    1 su bardağı nohut

    250 gram süzme yoğurt

    250 gram yoğurt

    1 su bardağı su

    1 çay kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı dereotu

    AYRAN AŞI NASIL YAPILIR?

    Geniş bir tencereye iyice yıkanan yarma alınır.

    Üzerine soğuk su ve nohut ilave edilerek ocak yakılıp tuzu ilave edilir, orta ateşte tencere kapağı kapatılmadan kaynayana dek pişirilir (Yaklaşık 20-25 dk )

    Yarma yumuşadıktan sonra ocak kapatılır ve çorba soğumaya bırakılır.

    Ayrı bir kapta yoğurt iyice çırpılır. Soğuyan çorbanın üzerine dökülür ve karıştırılır.

    Diğer taraftan uygun bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı alınır ocak yakılır.

    Yağlar eriyince üzerine 1 tatlı kaşığı nane dökülür.

    Yağ biraz soğuduktan sonra çorbaya ilave edilir ve soğuk ayran aşı çorbası servise hazır.
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    Haberler Yaşam Bu tarif içinizi ferahlatacak! MasterChef Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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