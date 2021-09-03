Bu tarif içinizi ferahlatacak! MasterChef Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef'in 3 Eylül 2021 tarihli dokunulmazlık oyununda menü açıklandı. Yarışmacılar AFAD'da gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyununda aralarında ayran aşı çorbasının da bulunduğu menü ile dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak. Peki Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Ayran aşı çorbası tarifini evlerinde denemek isteyenler için yapılışına ve malzemelerine haberimizde yer verdik.
AYRAN AŞI ÇORBASI MALZEMELERİ
1 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
250 gram süzme yoğurt
250 gram yoğurt
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı dereotu
AYRAN AŞI NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencereye iyice yıkanan yarma alınır.
Üzerine soğuk su ve nohut ilave edilerek ocak yakılıp tuzu ilave edilir, orta ateşte tencere kapağı kapatılmadan kaynayana dek pişirilir (Yaklaşık 20-25 dk )
Yarma yumuşadıktan sonra ocak kapatılır ve çorba soğumaya bırakılır.
Ayrı bir kapta yoğurt iyice çırpılır. Soğuyan çorbanın üzerine dökülür ve karıştırılır.
Diğer taraftan uygun bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı alınır ocak yakılır.
Yağlar eriyince üzerine 1 tatlı kaşığı nane dökülür.
Yağ biraz soğuduktan sonra çorbaya ilave edilir ve soğuk ayran aşı çorbası servise hazır.