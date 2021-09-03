Bu tarif içinizi ferahlatacak! MasterChef Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef'in 3 Eylül 2021 tarihli dokunulmazlık oyununda menü açıklandı. Yarışmacılar AFAD'da gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyununda aralarında ayran aşı çorbasının da bulunduğu menü ile dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak. Peki Ayran aşı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Ayran aşı çorbası tarifini evlerinde denemek isteyenler için yapılışına ve malzemelerine haberimizde yer verdik.