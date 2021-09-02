Modacı Melik Kam: Damatlar sonbaharda da rengarenk olacak

Hazan mevsimi geldi çattı. Düğün heyecanı yaşayan gelin ve damat adayları, sonbahar trendlerini araştırmaya başladı. 'Ismarlama terzilik' alanının son dönemdeki popüler isimlerinden modacı Melik Kam, 2021 yazına damga vuran renkli damatlık modasının sonbaharda da devam edeceğini söyledi: "Eskiden damatlık dedikleri zaman herkesin aklına siyah veya lacivert takımlar gelirdi. Sıra dışı olmak isteyenler ise beyaz takımları seçerdi. Artık durum değişti. Damatlar her renge açık. Özellikle de kasvetli pandemi günlerinden sonra damatlar düğünlerinde rengarenk takımlar giymeyi tercih ediyor. Bu yaz sıkça gördüğümüz renkli damatlıkları sonbaharda da görmeye devam edeceğiz. Kısacası sonbaharın hüznü damatlara uğramayacak."





EKOSEYE DEVAM

Melik Kam, yaz aylarında revaçta olan ekoseli tasarımların yine gündemde olacağını belirtti: "Ekose, damatlığa hareket katan bir desen. Damatlıkta 2021 yazının favorileri arasındaydı, bu popülaritesini sonbaharda da devam ettirecek. Sadece cekette değil, yelek ve pantolonda da tercih edilmesi, fark yaratacaktır. Yüzyıllardır modası geçmeyen ekose desenin uygun aksesuvarlarla çok karizmatik bir görüntü yarattığı tartışmasız bir gerçek."



GÖBEK SORUNU OLANLARA KRUVAZE CEKET ÖNERİSİ

Resmi davetlerin vazgeçilmezi olan kruvaze ceketlerin de yeniden moda olduğunu sözlerine ekleyen ünlü modacı, "Kruvaze ceketleri özellikle otel düğünleri gibi ihtişamlı bir gece düzenleyecek olanlara öneriyorum. Göbek bölgesindeki fazlalıkları kamufle etmek isteyen damatlar için de avantajlı bir seçim" dedi.