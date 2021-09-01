Dilara Alisa dünya modasına yön veriyor

Dilara Alisa ile dünya modası değişmeye devam ediyor. Dünya modasına yön veren Dilara Alisa kendi moda tarzını yaratıyor. Modaseverlerin oldukça dikkatini çeken Alisa son dönemde moda severlerin konuşmalarında eksik olmuyor. Hem eğlenceli hem de bilgi verici Instagram ve web sitesi sayesinde moda severlerin ve eğlenceli bilgi arayanların dikkatini de oldukça çekiyor. Hayran kitlesi sayesinde modayı tekrardan yaratıyor ve daha fazla insanlara ulaşmasına olanak sağlıyor. Sadece Türkiye bazında değil dünyada da modaya yön veren Dilara Alisa ilerleyen süreçte ki hedeflerinde tüm dünyaya yayılmaya birinci sırada yer veriyor.



Birçok yeni projeye imza atan Dilara Alisa özellikle hayvanlar ile ilgili projeleri asla gözden kaçırmıyor. Elinden geldiğince barınaklara ve hayvan severlere tek tek yardımda bulunuyor. Kendisi de bir köpek sahibi olan Alisa'nın hayvanlara karşı tamamen farklı bir ilgisi mevcut. Asla hayvanlar üzerindeki herhangi bir projeyi kaçırmıyor; yardım çağrılarına destek olmaktan geri kalmıyor.



Renkli Instagram hesabı sayesinde takipçilerine hitap etmekten asla geri kalmıyor. Modasını direk olarak kitlesi ile paylaşan Dilara Alisa; takipçilerinin moda hakkındaki beklentilerinden de ümitli. Onlara yönelik de yeni tasarımlar üretmek isteyen Dilara Alisa takipçi kitlesi ile oldukça mutlu.



Kitlesini yorumlarına da önem veren Dilara Alisa; kitlesine hitap eden tasarım ürünlerini paylaşmaktan asla çekinmiyor. Sizler de Dilara Alisa'yı Instagram hesabından ya da sitesinden takip ederek renkli modaya adım atabilirsiniz. Birbirinden farklı ve güzel kıyafetlerin kombinlerini gördükten sonra takip ettiğiniz modanın asıl moda olmadığını göreceksiniz. Kıyafetlerinde giydiği renklerin uyumu; desenlerin göz alıcılığı sizlerin o kıyafete daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Dilara Alisa'yla moda anlayışınız tamamen değişecek ve bir modunu ikonu olmaya hazır hale geleceksiniz!