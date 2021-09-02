İmam Emre Göktaş, 3 kızını tabancayla katletti

Trabzon Of'ta yaşayan imam Emre Göktaş (36), 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Sibel Göktaş, 4 aydır eşinin kendisini dövmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti.

Bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan dayakçı koca, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını teslim alarak evine getirdi. Daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere kenarındaki ıssız bir yere götürdü.

Silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Jandarmayı arayarak teslim oldu. Kızlarını eşinden intikam almak için öldürdüğünü söyleyen katil, "Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi. İmamın 2 ay önce Rize'den tayin olduğu öğrenildi.

MALLARINI DEVRETMİŞ

Tutuklanan katil babanın cinayet öncesi üzerindeki malları noterde kardeşinin üzerine geçirdiği belirlendi.