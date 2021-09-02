Adana'da bir kadın yüz bakımı istedi hayatı karardı (Yaşam haberleri)

VAKA SAYISI 23 BİN 946

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Aşı yaptırmayı ihmal etmeyelim" dedi.