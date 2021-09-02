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    Adana'da bir kadın yüz bakımı istedi hayatı karardı (Yaşam haberleri)

    Adana'da N.B. (33) adlı kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından etkilendi. Ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. 3 bin 500 TL'ye anlaşan N.B, yüzünde çizgiler oluştuğunu söyleyip operasyona devam etmek istemedi. Merkez tarafından kendisine kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Kabul eden N.B.'nin yüzüne yosunla kristal peeling yapıldı.

    Peeling kabusu

    Adana'da N.B. (33) adlı kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından etkilendi. Ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. 3 bin 500 TL'ye anlaşan N.B, yüzünde çizgiler oluştuğunu söyleyip operasyona devam etmek istemedi. Merkez tarafından kendisine kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Kabul eden N.B.'nin yüzüne yosunla kristal peeling yapıldı. Yüzünde 2. derece yanıklar oluştu. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan talihsiz kadın, suç duyurusunda bulundu.

    VAKA SAYISI 23 BİN 946
    Türkiye'de     son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Aşı yaptırmayı ihmal etmeyelim" dedi.

    206 MİLYON DEVRETTİ
    6 + Joker bilen çıkmayınca 206 milyon 419 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 454 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 298'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.

        1 TALİHLİYE 504 BİN LİRA
        5+1 bilen bir kişi, 504 bin 978 lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 329'ar lira, 4+1 bilenler 507'şer lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        DOĞRU ŞIK ÇOK ÇALIŞMAK
        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 YKS'de Sözel Türkiye 1'incisi olan Hasan Mert ile Sayısal 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu Medipol Üniversitesi'ni kazandı. Mert 'Sağlık Yöneticiliği Bölümü'ne, Gürbüz ve Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesi'ne (UTF) kayıt yaptırdı. Şampiyonlar ise başarılarının sırrını açıkladı: Düzenli çalışmak ve bol bol soru çözmek çok önemli. MERVE BİLAY

        BATMAN'DAN BOĞAZİÇİ'NE
        Batman'da         yaşayan Yusuf Sezer de hayallerini gerçekleştirdi. YKS sınavında sözel alanda Türkiye'de 865'incisi olan genç, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü'ne yerleşti. "Bol bol soru çözdüm. Okulumun yaptığı denemelere katıldım. Asla pes etmedim" dedi.

            ATADAN KİRALIK
            İstanbul Boğazı'ndaki yalılara ilgi arttı. Arnavutköy'de bulunan Makbule Atadan yalısı ise 110 yıllık tarihiyle büyük beğeni topladı. 4 katlı yalının, ilk katı 55 bin liraya kiraya çıkartıldı! 1912'de yaptırılan yalıda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan da kalmıştı. Hatta Arnavutköy'de vakit geçirmeyi çok seven Atatürk, sık sık balkonun keyfini çıkarmıştı.
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            Haberler Yaşam Adana'da bir kadın yüz bakımı istedi hayatı karardı (Yaşam haberleri)
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