Adana'da bir kadın yüz bakımı istedi hayatı karardı (Yaşam haberleri)

Adana'da N.B. (33) adlı kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından etkilendi. Ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. 3 bin 500 TL'ye anlaşan N.B, yüzünde çizgiler oluştuğunu söyleyip operasyona devam etmek istemedi. Merkez tarafından kendisine kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Kabul eden N.B.'nin yüzüne yosunla kristal peeling yapıldı. Yüzünde 2. derece yanıklar oluştu. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan talihsiz kadın, suç duyurusunda bulundu.
VAKA SAYISI 23 BİN 946
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Aşı yaptırmayı ihmal etmeyelim" dedi.
206 MİLYON DEVRETTİ
6 + Joker bilen çıkmayınca 206 milyon 419 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 454 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 298'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.